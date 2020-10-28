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Общество / Здравоохранение и здоровье
28 октября 2020, 12:46

На Среднем Урале за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом

Реанимация

Общее количество смертей свердловчан с подтверждённым COVID-19 составляет 752. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё четыре жителя Свердловской области стали жертвами коронавирусной инфекции. Общее количество смертей свердловчан с подтверждённым COVID-19 составляет 752.

Информацию о новых жертвах опасной болезни подтверждают в федеральном и региональном оперштабах. Напомним, за предыдущие сутки на Среднем Урале было зафиксировано пять летальных исходов.

Фото: федеральный оперштаб

Также добавим, что в Свердловской области коронавирусом заболел ещё 291 человек. Всего в регионе зарегистрировано уже 35 360 инфицированных.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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