На Среднем Урале за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом

Общее количество смертей свердловчан с подтверждённым COVID-19 составляет 752. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё четыре жителя Свердловской области стали жертвами коронавирусной инфекции. Общее количество смертей свердловчан с подтверждённым COVID-19 составляет 752.

Информацию о новых жертвах опасной болезни подтверждают в федеральном и региональном оперштабах. Напомним, за предыдущие сутки на Среднем Урале было зафиксировано пять летальных исходов.

Фото: федеральный оперштаб

Также добавим, что в Свердловской области коронавирусом заболел ещё 291 человек. Всего в регионе зарегистрировано уже 35 360 инфицированных.