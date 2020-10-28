На Среднем Урале за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом

Ещё четыре жителя Свердловской области стали жертвами коронавирусной инфекции. Общее количество смертей свердловчан с подтверждённым COVID-19 составляет 752.
Информацию о новых жертвах опасной болезни подтверждают в федеральном и региональном оперштабах. Напомним, за предыдущие сутки на Среднем Урале было зафиксировано пять летальных исходов.
Также добавим, что в Свердловской области коронавирусом заболел ещё 291 человек. Всего в регионе зарегистрировано уже 35 360 инфицированных.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале