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31 октября 2020, 09:01

В Екатеринбурге более 21 тысячи заболевших: карта распространения COVID-19 на Среднем Урале

Карта распространение коронавируса по Свердловской области.

Санитарные врачи опубликовали обновлённую карту распространения новой коронавирусной инфекции по территории Свердловской области Фото: управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Санитарные врачи опубликовали обновлённую карту распространения новой коронавирусной инфекции по территории Свердловской области. В Екатеринбурге число заболевших превысило 21 тысячу, ещё в двух городах вплотную приблизилось к 900.

Согласно данным, опубликованным на сайте надзорного ведомства, в Екатеринбурге с начала пандемии подтверждено 21 064 диагноза COVID-19. Напомним, за прошлые сутки число заболевших жителей уральской столицы увеличилось на 79. В Первоуральске коронавирусную инфекцию подхватили 898 человек, а в Верхней Пышме – 883. 772 случая заражения выявлено в  Ревде.

Отметим также, что за сутки отметку в сто выявленных за всё время пандемии случаев заражения достиг ещё один муниципалитет – Ачит (100 заболевших, +1 за день). Таким образом, порог в сотню заболевших перешагнули уже 40 свердловских муниципалитетов. Напомним, накануне эту отметку пересекли Богданович и Дегтярск.

Внизу таблицы существенных изменений не произошло. Меньше всего заболевших выявлено в отдалённых населённых пунктах. Один человек заразился в Пелыме, двое - в Гарях, шестеро - в пгт Малышева. По-прежнему ни одного случая заболевания не зафиксировано в окрестностях Таборов. Эта территория единственная отмечена на карте белым цветом.

Напомним, за прошлые сутки в регионе подтвердили 284 случая заражения COVID-19. Общее число заболевших в регионе приблизилось к 36 тысячам.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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