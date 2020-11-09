В Свердловской области за сутки выявили 297 случаев коронавируса

За всё время пандемии коронавирус подтвердился у 38 776 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области выявили 297 новых случаев заражения COVID-19. Это на шесть случаев больше, чем днём ранее.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Екатеринбурге за сутки заболели 85 человек. Также новые заражённые обнаружены среди жителей Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артинского и Ачитского ГО, Артёмовского, Асбеста, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Волчанска, Верх-Нейвинского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Горноуральского ГО, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Ирбита, Ивделя, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кировграда, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Невьянска, Нижних Серёг, Пелыма, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Среднеуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвинского, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Туринского ГО.

За всё время пандемии коронавирус подтвердился у 38 776 свердловчан.

В настоящее время состояние 409 госпитализированных оценивается как тяжёлое, ещё 1 811 пациентов пребывают в состоянии средней степени тяжести.

За последние 24 часа из больниц выписали 302 человека. Всего уральские врачи вылечили уже 30 900 граждан.

За сутки также подтвердились восемь летальных исходов. Всего от коронавируса на Среднем Урале умерли 839 человек.

Напомним, сегодня главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал о том,работники каких сфер деятельности чаще всего заражаются COVID-19 и заявил, что уральским подросткам могут ограничить доступ в торговые центры.