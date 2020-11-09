Свердловским подросткам могут ограничить доступ в торговые центры. Фото: Павел Ворожцов.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал, что уральским подросткам могут ограничить доступ в торговые центры. Это необходимо для того, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Дмитрий Козловских заявил, что на ближайшем заседании регионального оперштаба Роспотребнадзор выступит с предложением рассмотреть вопрос о запрете нахождения несовершеннолетних в ТЦ без сопровождения родителей. Он добавил, что в ряде субъектов России такие ограничения уже ввели.

«Мы будем эту меру предлагать, мы считаем, что она определённый положительный результат должна дать», - сказал Дмитрий Козловских на сегодняшней пресс-конференции.

Контролировать соблюдение данного требования должны будут администраторы торговых центров с помощью служб безопасности. Если мера будет включена в указ губернатора, то следить за нарушениями также будут сотрудники УВД и министерства общественной безопасности региона.

Напомним, в конце прошлой недели был опубликован указ губернатора Свердловской области, в котором сообщалось о переводе школьников 6-11-х классов на дистант. Позже Евгений Куйвашев заявил о возможной отмене дистанта для учащихся 9-х и 11-х классов.