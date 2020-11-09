В России впервые обнаружили более 21 тысячи пациентов с COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России подтвердили 21 798 случаев заражения коронавирусом. Фото: Павел Ворожцов.

За минувшие сутки в России подтвердили 21 798 случаев заражения коронавирусом. Более 21 тысячи заболевших за один день в стране выявляют впервые.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, новые инфицированные обнаружены в 84 регионах страны, в том числе и в Свердловской области. В Москве зафиксировано 6 897 случаев заражения, в Санкт-Петербурге - 1 403.

Фото: стопкоронавирус.рф

Всего с начала пандемии инфекцию подхватили 1 796 132 россиянина, 1 335 141 из которых уже выздоровел, в том числе 10 722 - за прошедшие 24 часа.

За минувшие сутки в стране скончались 256 пациентов с COVID-19. Всего жертвами заболевания стали 30 793 россиянина.

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, до этого в течение трёх дней в стране выявляли более 20 тысяч пациентов с коронавирусом. Впервые это произошло в пятницу, 6 ноября. В выходные эта отметка также была превышена. Сегодня установлен новый рекорд суточной заболеваемости, который побил предыдущий сразу на 1 216 случаев.