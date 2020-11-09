Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
9 ноября 2020, 12:59

В России впервые обнаружили более 21 тысячи пациентов с COVID-19 за сутки

врач скорой помощи

За минувшие сутки в России подтвердили 21 798 случаев заражения коронавирусом. Фото: Павел Ворожцов.

За минувшие сутки в России подтвердили 21 798 случаев заражения коронавирусом. Более 21 тысячи заболевших за один день в стране выявляют впервые.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, новые инфицированные обнаружены в 84 регионах страны, в том числе и в Свердловской области. В Москве зафиксировано 6 897 случаев заражения, в Санкт-Петербурге - 1 403.

Фото: стопкоронавирус.рф

Всего с начала пандемии инфекцию подхватили 1 796 132 россиянина, 1 335 141 из которых уже выздоровел, в том числе 10 722 - за прошедшие 24 часа.

За минувшие сутки в стране скончались 256 пациентов с COVID-19. Всего жертвами заболевания стали 30 793 россиянина.

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, до этого в течение трёх дней в стране выявляли более 20 тысяч пациентов с коронавирусом. Впервые это произошло в пятницу, 6 ноября. В выходные эта отметка также была превышена. Сегодня установлен новый рекорд суточной заболеваемости, который побил предыдущий сразу на 1 216 случаев.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.11.2020, 23:27 / Спорт
Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы в Казани
10.11.2020, 21:51 / Общество
Президент России заявил о намерении продолжать модернизацию ядерной триады
10.11.2020, 20:52 / Культура
На 73-м году жизни скончался актёр Александр Лукаш
10.11.2020, 20:14 / Спорт
Боксёр из Екатеринбурга Марк Урванов сразится за титул чемпиона мира WBA
10.11.2020, 20:02 / Общество
В Свердловскую область идёт похолодание до -15°С