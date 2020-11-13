Дмитрий Песков рассказал, когда в России начнётся массовая вакцинация от коронавируса

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал, когда в стране начнётся массовая вакцинация от COVID-19. По его словам, она стартует в ближайшие месяцы.
Глава пресс-службы Кремля подчеркнул, что никого не будут насильно заставлять делать прививку от коронавируса.
"Поголовной вакцинации быть не может, она может быть только добровольной, об этом уже неоднократно говорилось, и она будет исключительно добровольной. Сроки начала массовой вакцинации – ближайшие месяцы", - передаёт слова Дмитрия Пескова "Российская газета".
Напомним, 11 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о начале массового производства вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Пресс-секретарь Президента подтвердил это и сказал, что массовое производство лекарства - это вопрос считанных дней и неделей.
Также Дмитрий Песков сказал, что Президент России очень доволен вакциной "Спутник V" и препаратом "Вектора", а также возлагает большие надежды на третью вакцину.
Отметим, что ранее о сроках начала массовой вакцинации от коронавируса высказывался сам Владимир Путин. Он также утверждал, что этот процесс начнётся до конца 2020 года.
Сюжет
Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией