Дмитрий Песков рассказал, когда в России начнётся массовая вакцинация от коронавируса

Глава пресс-службы Кремля подчеркнул, что никого не будут насильно заставлять делать прививку от коронавируса. Фото: пресс-служба Кремля.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал, когда в стране начнётся массовая вакцинация от COVID-19. По его словам, она стартует в ближайшие месяцы.

Глава пресс-службы Кремля подчеркнул, что никого не будут насильно заставлять делать прививку от коронавируса.

"Поголовной вакцинации быть не может, она может быть только добровольной, об этом уже неоднократно говорилось, и она будет исключительно добровольной. Сроки начала массовой вакцинации – ближайшие месяцы", - передаёт слова Дмитрия Пескова "Российская газета".

Напомним, 11 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о начале массового производства вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Пресс-секретарь Президента подтвердил это и сказал, что массовое производство лекарства - это вопрос считанных дней и неделей.

Также Дмитрий Песков сказал, что Президент России очень доволен вакциной "Спутник V" и препаратом "Вектора", а также возлагает большие надежды на третью вакцину.

Отметим, что ранее о сроках начала массовой вакцинации от коронавируса высказывался сам Владимир Путин. Он также утверждал, что этот процесс начнётся до конца 2020 года.