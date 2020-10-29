Владимир Путин обозначил сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

По словам Президента, массовая вакцинация может начаться уже в конце 2020 года. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин в ходе участия в инвестиционном форуме "Россия зовёт!" обозначил сроки начала вакцинации населения от коронавирусной инфекции. По его словам, массовая вакцинация может начаться уже в конце 2020 года.

Глава государства отметил, что оба препарата от COVID-19 - вакцины "Вектора" и Института им. Гамалеи - доказали свою эффективность, нерешённым остаётся только вопрос организации массового производства лекарства.

"Уже во все регионы эта вакцина поступила. Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года", - передаёт слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Президент напомнил, что первой страной, которая получит препарат от коронавируса, станет Белоруссия. Также он заявил, что Россия готова организовать как продажу интеллектуальной собственности в другие страны, так и заняться производством лекарства на площадках зарубежных партнёров с последующим экспортом вакцины.

Напомним, в середине августа директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнётся уже в конце сентября - начале октября.

Добавим также, что о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 Владимир Путин заявил 11 августа во время совещания с членами Правительства РФ. Препарат получил название "Спутник V". Вакцина "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" была зарегистрирована 14 октября.