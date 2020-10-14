Зарегистрирована вторая российская вакцина от COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

Президент России Владимир Путин заявил о регистрации второй отечественной вакцины от коронавирусной инфекции. Её испытали на ста добровольцах.

Сообщением о том, что новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал вторую российскую вакцину против коронавируса – "ЭпиВакКорона", глава государства начал очередное совещание с членами Правительства РФ. Он отметил, что на подходе третья вакцина – центра имени Чумакова.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что клинические исследования новой вакцины проводились на ста добровольцах. По её словам, в отличие от "Спутник V", "ЭпиВакКорона" создана на основе одной из перспективных синтетических платформ. Вакцина состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков – пептидов, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус.

"Должна сказать, что вакцина характеризуется отсутствием реактогенности и достаточно высоким уровнем безопасности", – передаёт слова Татьяны Голиковой Кремль.

Информация о новой вакцине также появилась на Роспотребнадзоре. Санврачи сообщили об успешных клинических испытаниях.

"В период клинических исследований все добровольцы чувствовали себя хорошо, никаких нежелательных реакций не было зафиксировано", – говорится на сайте ведомства. Также известно, что специалистами запланированы два пострегистрационных клинических исследования: клиническое исследование с участием 150 человек старше 60 лет и многоцентровое клиническое исследование с участием 40 000 добровольцев.

Фото: Роспотребнадзор

Напомним, о регистрации первой российской вакцины от COVID-19 стало известно в августе. Она уже начала поступать в регионы страны, в том числе в Свердловскую область.