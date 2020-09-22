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Общество / Здравоохранение и здоровье
22 сентября 2020, 17:00

Стало известно, кто из свердловчан сможет принять участие в испытаниях вакцины от COVID-19

вакцина

Стало известно, кто из свердловчан сможет принять участие в испытаниях вакцины от COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, кто сможет принять участие в испытаниях вакцины от COVID-19. В первую очередь ставка делается на медицинских работников.

Речь об этом шла на сегодняшнем брифинге. Павел Креков напомнил о том, что в регион уже прибыла первая партия вакцины против коронавируса. Он обратил внимание на то, что она поступила в рамках клинических испытаний.

"Речь идёт не о принудительной и массовой вакцинации. Это клинические испытания, в которых могут принять участие граждане, соблюдающие ряд условий", – сказал Павел Креков.

По его словам, чтобы испытать вакцину на себе, гражданам придётся проконсультироваться с врачом (в основном ограничения касаются заболеваний иммунной системы), сдать ряд анализов и написать специальное заявление о согласии. Испытания планируется начать на текущей неделе. Ещё несколько партий вакцин поступит в регион до Нового года.

В ходе брифинга замгубернатора отметил, что желаемая группа лиц, участвующих в клинических испытаниях, рекомендована по всей территории России. В первую очередь это медработники, работающие в красной зоне, амбулаторном звене, на каретах скорой помощи. Основная часть вакцины пойдёт на врачей, но не 100%. Вакцинация добровольная, бесплатная.

Также стало известно, что уже есть желающие принять участие в испытаниях и их достаточно. Вакциной интересуются различные граждане – начиная от руководителей до рядовых студентов.

Павел Креков заявил, что испытания начнутся "как только мы обучим персонал, как только будут оборудованы процедурные кабинеты и опробована система размораживания вакцин. <...> В ближайшие дни эти процессы будут закончены и мы приступим к реализации тех заявлений, которые к нам поступили, отдавая приоритет медицинским работникам".

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