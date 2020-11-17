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Общество / Здравоохранение и здоровье
17 ноября 2020, 10:20

Врачи из Москвы вылетели в Екатеринбург для помощи в борьбе с COVID-19

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Московские врачи вылетели в Екатеринбург для помощи в борьбе с COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

Бригада врачей из Москвы отправилась в столицу Урала. Специалисты окажут консультативно-методическую и практическую помощь местным медикам в лечении пациентов с COVID-19.

Бригаду, в которую вошли инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и врач-пульмонолог, возглавит врач-хирург госпиталя для ветеранов войн №1 Департамента здравоохранения Москвы Сергей Андреев. В Екатеринбурге специалисты поделятся своим опытом и помогут отработать зарекомендованные в столице методики лечения.

Особое внимание планируется уделить эпидемической безопасности лечебного процесса, опыту распределения потоков пациентов, разграничении красных и зелёных зон в стационарах. Кроме того, врачи проведут лекции, семинары и встречи с медработниками.

Все медики – представители ведущих столичных стационаров и поликлиник – имеют большой опыт в лечении пациентов с коронавирусом. Они полностью укомплектованы для начала работы, сообщает пресс-служба департамента.

Добавим, ранее врачи из Москвы направлялись в Казахстан, Узбекистан, Республику Северная Осетия. Столичные специалисты также помогали медикам во Владимирской и Псковской области, на Камчатке, в Ханты-Мансийске, Тыве, Хабаровске.

Как сообщала "Областная газета", число заболевших за всё время пандемии перевалило за 41 тысячу, а именно составило 41 012 случаев. В предыдущие сутки сообщалось о 341 случае заражения (+96 в Екатеринбурге).

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