В Свердловской области выявили мутации коронавируса

Мутации коронавируса выявлены в 13 регионах, в том числе в Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

Свердловская область оказалась в числе 13 российских регионов, где выявили мутации коронавируса. При этом доказательства связи тяжести течения COVID-19 и изменчивости вируса специалистами найдены не были.

Такие данные озвучил и.о. директора НИИ гриппа им. А.А.Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

"Все выявленные замены в белках SARS-CoV-2 в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса", - приводит РБК слова специалиста.

Дмитрий Лиознов отметил, что чаще всего в России выявляют вирусы, относящиеся к группам G, GR и GH, которые распространены в Европе.

Мутации коронавируса выявлены также в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Пермском, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, в Республиках Адыгее, Карачаево-Черкесии и Хакасии, а также в Новосибирской и Омской областях.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Поповова заявила, что в Сибири формируется новый, мутировавший вариант коронавируса. Она подчеркнула, что это не делает инфекцию опаснее и не влияет на эпидобстановку в стране. Главный санврач также рассказала, что в начале пандемии в Россию были завезены варианты штаммов вирусов из Западной Европы.

"Но вот завоза из КНР мы не видим совсем. То есть штаммов, которые были привезены из Китая в начале этого года, в РФ не циркулирует", - цитирует ТАСС Анну Попову.

Добавим, что отличительные симптомы мутировавших вариантов COVID-19 не называются.

В России число заболевших коронавирусом с начала пандемии достигло 1 991 998. Вылечились и выписались из больниц 1,5 миллиона россиян. В Свердловской области число инфицированных приближается к 42 тысячам, с болезнью справились почти 34 тысячи уральцев.