Роспотребнадзор обработал более трёх миллионов звонков на тему COVID-19

Более половины вопросов граждан касались общей информации о коронавирусной инфекции. Фото: Галина Соловьёва

С января 2020 года Единый консультационный центр Роспотребнадзора обработал более трёх миллионов звонков на тему новой коронавирусной инфекции и по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Консультационный центр функционирует в круглосуточном режиме, без выходных дней на русском и английском языках, по номеру 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, более половины вопросов граждан касались общей информации о коронавирусной инфекции, симптомах заболевания, а также мерах профилактики и условиях соблюдения самоизоляции. Также россияне интересовались, кто входит в группы риска, как пройти тестирование на COVID-19 и актуальной эпидемиологической ситуацией в регионах.

В рамках консультирования граждан специалисты рассказывали об условиях соблюдения карантина, порядке и сроках тестирования лиц, а также условиях выписки пациентов в связи с внесением изменений в санитарно-эпидемиологические правила.

После возобновления международного и внутреннего авиасообщения и замены обязательной 14-дневной изоляции на ПЦР-тест, операторы продолжают консультировать о порядке прохождения тестирования и государственных услугах, оказываемых ведомством, а также условиях изоляции во время ожидания результатов тестов.

При обращении в центр по вопросам защиты прав потребителей, в том числе по условиям возврата денежных средств за туристические путёвки, авиабилеты и билеты на массовые мероприятия, операторы направляют граждан для расширенной консультации в территориальные органы Роспотребнадзора.

Также операторы помогали предотвратить мошеннические действия лиц, которые пользовались сложившейся эпидемиологической ситуацией представляясь специалистами надзорного ведомства.

Напомним, за прошлые сутки в России было выявлено 20 985 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число диагнозов COVID-19 с начала пандемии достигло 1 991 998.

Ранее управление Роспотребнадзора по Свердловской области организовало работу дополнительных телефонов горячей линии по вопросам COVID-19. Это связано с увеличением числа обращений на фоне роста заболеваемости.