Новый рекорд: в Свердловской области выявили 378 случаев COVID-19 за сутки

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 42 838 заболевших. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 378 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это на шесть человек больше чем накануне.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Екатеринбурге за сутки выявлено 172 случая заболевания.

Также диагноз COVID-19 подтверждён среди жителей Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Артинского городского округа, Асбеста, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Волчанска, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Среднеуральска, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Сосьвы, Сысертского, Тавдинского и Туринского городских округов.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 42 838 заболевших. Из них 35 011 пациентов уже вылечились. В том числе, за последние сутки из больниц выписался 382 человека. На лечении находятся около 8 тысяч свердловчан.

Состояние 530 пациентов оценивается как тяжёлое. Из них 214 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Скончались ещё 10 свердловчан с COVID-19. Всего с начала пандемии жертвами заболевания стали 943 жителя региона.

Напомним, суточный рекорд заболеваемости на Среднем Урале фиксируется практически ежедневно. Предыдущий максимум был выявлен накануне - заболели 372 человека.

С картой распространения новой коронавирусной инфекции по региону можно ознакомиться здесь.