В Свердловской области скончались еще восемь пациентов с COVID-19

В Свердловской области за сутки от коронавируса скончались восемь человек. С начала пандемии болезнь унесла жизни 951 жителя региона.
Информацию о восьми летальных исходах на Среднем Урале подтвердили федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с инфекцией.
«Зарегистрировано восемь случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 951», - говорится в сообщении регионального оперштаба.
В целом по России за минувшие сутки скончался 401 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. С начала пандемии от коронавируса умерли 36 179 россиян.
В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 385 случаев заражения.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале