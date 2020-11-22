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Общество / Здравоохранение и здоровье
22 ноября 2020, 12:53

В Свердловской области скончались еще восемь пациентов с COVID-19

С начала пандемии болезнь унесла жизни 951 жителя региона.

С начала пандемии болезнь унесла жизни 951 жителя региона. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области за сутки от коронавируса скончались восемь человек. С начала пандемии болезнь унесла жизни 951 жителя региона.

Информацию о восьми летальных исходах на Среднем Урале подтвердили федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с инфекцией. 

«Зарегистрировано восемь случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 951», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

В целом по России за минувшие сутки скончался 401 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. С начала пандемии от коронавируса умерли 36 179 россиян.

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 385 случаев заражения

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Областная газета Свердловской области

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