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Общество / Здравоохранение и здоровье
25 ноября 2020, 10:47

За неделю коронавирусом в мире заразилось рекордное число человек

С начала пандемии в мире зарегистрировано почти 59 миллионов случаев заболевания.

С начала пандемии в мире зарегистрировано почти 59 миллионов случаев заболевания. Фото: скриншот с сайта ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения вновь сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю. С 16 по 22 ноября во всём мире зарегистрирован 4 060 891 случай COVID-19, что на 1% больше чем неделей ранее.

По данным ВОЗ, также за неделю в мире зарегистрировано рекордное число смертей — более 67 тысяч (рост по сравнению с прошлой неделей составил почти 12%).

Рекорды по числу заражений регистрируются в мире десятую неделю подряд. Предыдущий максимум был зафиксирован ВОЗ неделю назад: тогда за семь дней коронавирусом заболели почти 4 млн человек, а количество летальных исходов вплотную приблизилось к 60 тысячам.

Несмотря на очередной рекорд недельной заболеваемости, в ВОЗ считают, что глобальные темпы пандемии замедлились. В частности, тенденции к снижению числа заражений зафиксирована в Европейском регионе и Юго-Восточной Азии. Рост заболеваемости и смертности зарегистрирован в Северной и Южной Америке.

По данным ВОЗ, всего с начала пандемии в мире зарегистрировано почти 59 миллионов случаев заболевания. 1,4 млн человек скончались.

Больше всего заболевших выявлено в США, Индии, Бразилии, Франции и России.

В России за прошлые сутки выявили 24 326 случая COVID-19. Сутками ранее суточная заболеваемость в стране впервые превысила 25 тысяч. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 2 138 828 россиян. 

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Областная газета Свердловской области

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