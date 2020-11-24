Коронавирусом заразились ещё 24 326 россиян

Общее число заболевших в стране составляет 2 138 828. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 24 326 жителей России сдали положительный тест на коронавирус. Это на 847 случаев заражения меньше, чем сутками ранее.

Накануне суточная заболеваемость COVID-19 в России превысила 25 тысяч.

Общее число заболевших в стране составляет 2 138 828. Из них выздоровел 1 634 671 человек, в том числе 23 226 россиян за последние сутки.

Скончался ещё 491 пациент, в том числе 9 - в Свердловской области. Общее число жертв коронавируса достигло 37 031.

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Фото: данные на 24 ноября

Фото: данные на 24 ноября