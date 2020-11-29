В Свердловской области за сутки выявили 381 случай COVID-19

С начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заболели 45 945 жителей региона. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области выявлен 381 случай заражения COVID-19. С начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заболели 45 945жителей региона.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Екатеринбурге за сутки подтверждено 168 диагнозов COVID-19.

Также случаи заболевания выявлены среди жителей Арамильского и Ачитского городских округов, Асбеста, Байкаловского района, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Волчанска, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Каменска-Уральского, Качканара, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кировграда, Кушвы, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Новой Ляли, Пышминского городского округа, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Сысертского, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов.

Всего с начала пандемии вылечилось 38 161 пациент. В том числе за последние сутки из больниц региона выписались 386 человек. На лечении находятся около семи тысяч свердловчан. Состояние 613 пациентов оценивается как тяжёлое. Из них 228 человек подключёны к аппаратам ИВЛ.

Скончались ещё 11 свердловчан с COVID-19. Всего с начала пандемии жертвами заболевания стали 1018 жителей региона.

Напомним, накануне в Свердловской области подтвердили 390 случаев заражения COVID-19. Днём ранее коронавирусом заразились 39 свердловчан, что стало рекордом суточной заболеваемости с начала пандемии.