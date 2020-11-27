В Свердловской области за сутки выявлено 399 случаев коронавируса

27 ноября установлен очередной рекорд суточной заболеваемости на Среднем Урале. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 399 случаев новой коронавирусной инфекции выявлено в Свердловской области. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, перевалило за 45 тысяч.

27 ноября установлен очередной рекорд суточной заболеваемости на Среднем Урале. Накануне сообщалось о 391 заразившемся. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 45 174", - говорится в сообщении регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Выписались из больниц по выздоровлению 37 377 свердловчан, в том числе 402 человека за последние сутки. То есть число выздоровевших превысило число заболевших. На лечении остаются около 7 тысяч уральцев, 624 - в тяжёлом состоянии.

За последние 24 часа диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+218), Артёмовского, Асбеста, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхотурья, Горноуральского ГО, Ирбитского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Ревды, Режа, Староуткинска, Среднеуральска, Тугулымского ГО.

Стало известно также о 9 скончавшихся пациентах с COVID-19. Крорнавирус унёс жизни уже 997 жителей региона.

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