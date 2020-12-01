На аутсорсинг скорой в Нижнем Тагиле, Первоуральске и Каменске-Уральском заявилась одна организация

Контракты с организацией о передаче ей непрофильных функций экстренной службы заключат на три года. Фото: Галина Соловьёва.

На участие в конкурсе на аутсорсинг бригад скорой помощи в Нижнем Тагиле, Первоуральске и Каменске-Уральском заявилась одна организация. Это ООО «РТ — Социальная сфера», зарегистрированная в Мытищах (Московская область).

Как следует из данных на сайте госзакупок, итоги рассмотрения заявок должны были подвести 4 декабря, но определение поставщика уже завершилось. На каждый из аукционов претендовал только один участник.

За оказание услуг по обеспечению деятельности бригад скорой помощи в Нижнем Тагиле заплатят 651 млн 464 тыс. рублей, в Первоуральске — 311 млн 748 тыс., в Каменске-Уральском — 384 млн 216 тыс.

Фото: портал госзакупок

Напомним, контракты с организацией о передаче ей непрофильных функций экстренной службы заключат на три года с 1 февраля 2021 года.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил необходимость перевода скорой на аутсорсинг.