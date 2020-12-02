В России COVID-19 заболели ещё 25 345 человек

В России COVID-19 заболели ещё 25 345 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в России выявлено 25 345 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число диагнозов COVID-19 с начала пандемии достигло 2 347 401.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 5 191. Свердловская область находится на седьмой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 370 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние сутки из российских больниц было выписано 26 882 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 830 349 россиян.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Также за сутки зафиксировано 589 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 41 053 человека.

Вчера сообщалось о 26 402 новых случаях COVID-19.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ применять более решительные ограничения по коронавирусу. По словам председателя кабмина, в регионах страны ситуация с COVID-19 всё ещё развивается неравномерно.