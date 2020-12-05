В Свердловской области зарегистрировано ещё 14 смертей пациентов с COVID-19

В Свердловской области от коронавируса скончались ещё 14 человек. С начала пандемии болезнь унесла жизни 1090 жителей региона.
Информацию о 14 летальных исходах на Среднем Урале подтвердили федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с инфекцией.
«Зарегистрировано 14 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1 090», - говорится в сообщении регионального оперштаба.
Напомним, накануне на Среднем Урале был побит суточный рекорд смертности от коронавируса: скончались 16 пациентов с подтверждённым диагнозом.
В целом по России за минувшие сутки умерли 508 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. С начала пандемии жертвами заболевания в стране стали 42 684 человека.
В Свердловской области за минувшие сутки выявили 398 случаев заражения.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале