В Свердловской области зарегистрировано ещё 14 смертей пациентов с COVID-19

С начала пандемии болезнь унесла жизни 1090 жителей региона. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области от коронавируса скончались ещё 14 человек. С начала пандемии болезнь унесла жизни 1090 жителей региона.

Информацию о 14 летальных исходах на Среднем Урале подтвердили федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано 14 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1 090», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Напомним, накануне на Среднем Урале был побит суточный рекорд смертности от коронавируса: скончались 16 пациентов с подтверждённым диагнозом.

В целом по России за минувшие сутки умерли 508 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. С начала пандемии жертвами заболевания в стране стали 42 684 человека.

В Свердловской области за минувшие сутки выявили 398 случаев заражения.