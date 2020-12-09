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Общество / Здравоохранение и здоровье
9 декабря 2020, 13:58

В России коронавирус подтвердили ещё у 26 190 человек

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В России коронавирус подтвердили ещё у 26 190 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в России выявлено 26 190 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число диагнозов COVID-19 с начала пандемии достигло 2 541 199.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 5 145. Свердловская область находится на седьмой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 385 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

За последние сутки из российских больниц было выписано 26 266 человек. Всего в стране число выздоровевших россиян увеличилось до 2 007 792.

Фото: стопкоронавирус.рф

Также за сутки зафиксировано 559 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 44 718 человек.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 9 декабря зарегистрировано 68 136 470 подтверждённых случаев (прирост за сутки 600 723 случая).

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Областная газета Свердловской области

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