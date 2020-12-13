В России за сутки выявили более 28 тысяч заболевших коронавирусом

Всего с начала пандемии в стране заразились 2 653 928​​​​​​​ человек. фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки в России выявлено 28 080 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заразились 2 653 928 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены во всех 85 регионах. Больше всего - в Москве (6425) и Санкт-Петербурге (3768). В Свердловской области за сутки заразились 389 человек. Это девятый показатель по стране.

Фото: Оперативный штаб

С болезнью уже справились 2 106 235 россиян. В том числе за последние сутки из больниц выписались 20 277 пациентов.

Фото: Оперативный штаб

Также за сутки зафиксировано 488 летальных исходов, в том числе 18 человек скончались Свердловской области, что стало новым рекордом суточной смертности в регионе. За весь период в России от коронавируса скончался 46 941 человек.

Напомним, за прошлые сутки в России было выявлено 28 137 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Добавим, что, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено более 82,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 535 тысячи таких тестов. По состоянию на 13 декабря под медицинским наблюдением остаются 565 053 человек.