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Общество / Здравоохранение и здоровье
12 декабря 2020, 13:12

В России за сутки выявлено 28 137 случаев COVID-19

Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 2 625 848 человек.

Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 2 625 848 человек. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России выявлено 28 137 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заразились 2 625 848 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены во всех 85 регионах. Больше всего - в Москве (6622) и Санкт-Петербурге (3776). В Свердловской области за сутки заразились 401 человек. Это седьмой показатель по стране.

Фото: Оперативный штаб

С болезнью уже справились 2 085 958 россиян. В том числе за последние сутки из больниц выписались 26 118 пациентов.

Также за сутки зафиксировано 560 летальных исходов, в том числе - 16 в Свердловской области. За весь период в России от коронавируса скончался 46 453 человека.

Фото: Оперативный штаб

Напомним, за прошлые сутки в России было выявлено 28 585 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Добавим, что, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено более 82,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 532 тысячи таких тестов. По состоянию на 12 декабря под медицинским наблюдением остаются 555 896 человек.

Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом в мире превысило 70 миллионов человек.

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Областная газета Свердловской области

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