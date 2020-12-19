В Свердловской области за пять дней COVID-19 подхватили почти 2000 человек

В Свердловской области за рабочую неделю, с 14 по 18 декабря включительно, зарегистрировано 1 975 случаев коронавируса. Больше всего заболевших среди жителей Екатеринбурга.
В столице Урала за пять дней вирус подхватили 1 137 человек. Ежедневные данные по городу и области публикует оперштаб.
Региональное Управление Роспотребнадзора также обновляет информацию. Так, на 18 декабря топ-7 городов, где с начала пандемии было поставлено больше всего диагнозов COVID-19, выглядит следующим образом:
- Екатеринбург ‒ 29 688 заболевших за всё время (+221 за сутки),
- Нижний Тагил ‒ 3 343 (+19),
- Ревда ‒ 1 686 (+6),
- Первоуральск ‒ 1 473 (+17),
- Каменск-Уральск и Каменский район ‒ 1 317 (+12),
- Верхняя Пышма ‒ 1 310 (+9),
- Берёзовский ‒ 1 225 (+3).
Накануне сообщалось, что на Среднем Урале выявлено ещё 402 случая COVID-19, с начала пандемии ‒ 53 335. Вылечились и выписались из больниц уже 45,5 тысячи человек. На лечении остаются более 6 тысяч свердловчан.
Добавим, по подсчётам "Облгазеты", с 7 по 11 декабря включительно коронавирусом заразились 1 948 свердловчан. Из них 1 004 ‒ жители уральской столицы.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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