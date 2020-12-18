В Свердловской области вторую пятницу подряд выявлено 402 случая коронавируса

Ранее "Облгазета" сообщала, что уральским медикам начали ставить вакцину от COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 402 случая новой коронавирусной инфекции выявлено в Свердловской области. Такое же количество заболевших было зафиксировано ровно неделю назад, 11 декабря.

В прошлую пятницу суточный показатель впервые превысил 400. На следующий день был выявлен 401 заразившийся, затем фиксировалось менее 400 новых пациентов.

По данным на 18 декабря, общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 53 335. Выписались по выздоровлению 45,5 тысячи человек, в том числе 406 - за последние сутки. Число выздоровевших превысило число заболевших. На лечении остаются более 6 тысяч уральцев, в тяжёлом состоянии - 621 пациент.

За последние 24 часа диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+221), Алапаевска, Арамильского и Артинского ГО, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского ГО, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Краснотурьинска, Красноуфимского района, Камышлова, Качканара, Кушвы, Кировграда, Красноуральска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Пелыма, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Сухого Лога, ЗАТО Свободный, Среднеуральска, Слободо-Туринского района, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Туринского ГО, п. Уральский.

Стало известно ещё о 16 скончавшихся пациентах с COVID-19. Крорнавирус унёс жизни уже 1 295 жителей региона.

Ранее "Облгазета" сообщала, что уральским медикам начали ставить вакцину от COVID-19 и публиковала фоторепортаж из прививочного кабинета.

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