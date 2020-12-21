Более 1,5 тысячи заболевших в четырёх свердловских городах: карта распространения COVID-19

Общее число инфицированных в регионе составляет 54 143. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусной инфекцией в Свердловской области. В Екатеринбурге число инфицированных перевалило за 30 тысяч, в Первоуральске - за 1,5 тысячи.

По данным на 21 декабря, более 1,5 тысячи заразившихся выявлено в четырёх городах. Срди них: Екатеринбург (30 148), Нижний Тагил (3 378 пациентов с COVID-19), Ревда (1 697) и Первоуральск (1 523).

Если говорить о числе заболевших за последнюю неделю, то рейтинг свердловских городов-лидеров выглядит так:

Екатеринбург (+1 845 заболевших),

Первоуральск (+187),

Нижний Тагил (+152),

Ревда (+53).

Общее число инфицированных в регионе составляет 54 143. Из больниц выписались 46,4 тысячи пациентов. На лечении остаются более 6 тысяч уральцев, в том числе 620 - в тяжёлом состоянии.

Добавим, что в Свердловской области уже три дня подряд выявляют более 400 случаев COVID-19.