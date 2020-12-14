Более 400 заразившихся коронавирусом выявлено в 15 свердловских городах

Роспотребнадзор обновил данные о заразившихся коронавирусом в Свердловской области. В Алапаевске и Алапаевском районе число инфицированных перевалило за 400.
По данным на 14 декабря, более 400 заболевших числится уже в 15 свердловских муниципалитетах. В их числе:
- Екатеринбург (28 303 инфицированных),
- Нижний Тагил (3 226),
- Ревда (1 644),
- Первоуральск (1 336),
- Верхняя Пышма (1 281),
- Каменск-Уральский и Каменский район (1 247),
- Берёзовский (1 188),
- Серов (734),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (664),
- Краснотурьинск (581),
- Нижнесергинский район (554),
- Реж (554),
- Асбест (497),
- Ирбит и Ирбитский район (439),
- Алапаевск и Алапаевский район (403).
Добавим, что за прошедшую неделю COVID-19 подхватили 2 349 свердловчан, в том числе за последние сутки - 389. Напомним, в минувшую пятницу в Свердловской области впервые выявили более 400 случаев коронавируса за сутки. Всего с начала пандемии заболели 50 971 уралец, из них вылечились и выписались из больниц 43 630 свердловчан.
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