Более 400 заразившихся коронавирусом выявлено в 15 свердловских городах

За прошедшую неделю COVID-19 подхватили 2 349 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заразившихся коронавирусом в Свердловской области. В Алапаевске и Алапаевском районе число инфицированных перевалило за 400.

По данным на 14 декабря, более 400 заболевших числится уже в 15 свердловских муниципалитетах. В их числе:

Екатеринбург (28 303 инфицированных),

Нижний Тагил (3 226),

Ревда (1 644),

Первоуральск (1 336),

Верхняя Пышма (1 281),

Каменск-Уральский и Каменский район (1 247),

Берёзовский (1 188),

Серов (734),

Красноуфимск и Красноуфимский район (664),

Краснотурьинск (581),

Нижнесергинский район (554),

Реж (554),

Асбест (497),

Ирбит и Ирбитский район (439),

Алапаевск и Алапаевский район (403).

Добавим, что за прошедшую неделю COVID-19 подхватили 2 349 свердловчан, в том числе за последние сутки - 389. Напомним, в минувшую пятницу в Свердловской области впервые выявили более 400 случаев коронавируса за сутки. Всего с начала пандемии заболели 50 971 уралец, из них вылечились и выписались из больниц 43 630 свердловчан.

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