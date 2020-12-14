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14 декабря 2020, 07:15

Более 400 заразившихся коронавирусом выявлено в 15 свердловских городах

Мужчина в маске кормит голубей зимой

За прошедшую неделю COVID-19 подхватили 2 349 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заразившихся коронавирусом в Свердловской области. В Алапаевске и Алапаевском районе число инфицированных перевалило за 400.

По данным на 14 декабря, более 400 заболевших числится уже в 15 свердловских муниципалитетах. В их числе:

  • Екатеринбург (28 303 инфицированных),
  • Нижний Тагил (3 226),
  • Ревда (1 644),
  • Первоуральск (1 336),
  • Верхняя Пышма (1 281),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (1 247),
  • Берёзовский (1 188),
  • Серов (734),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (664),
  • Краснотурьинск (581),
  • Нижнесергинский район (554),
  • Реж (554),
  • Асбест (497),
  • Ирбит и Ирбитский район (439),
  • Алапаевск и Алапаевский район (403).

Добавим, что за прошедшую неделю COVID-19 подхватили 2 349 свердловчан, в том числе за последние сутки - 389. Напомним, в минувшую пятницу в Свердловской области впервые выявили более 400 случаев коронавируса за сутки. Всего с начала пандемии заболели 50 971 уралец, из них вылечились и выписались из больниц 43 630 свердловчан.

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