Свердловчане прокомментировали программу "Общественное здоровье уральцев"

Евгений Куйвашев опубликовал программную статью "Проверка прочности", посвящённую комплексной программе "Общественное здоровье уральцев". Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал в сегодняшнем номере "Областной газеты" программную статью "Проверка прочности", посвящённую комплексной программе "Общественное здоровье уральцев". Её прокомментировали главы муниципалитетов, представители медицинского сообщества и эксперты.

По словам главы региона, властям, предпринимателям и общественности стоит вынести уроки из ситуации, в которой все оказались из-за пандемии коронавируса.

"Нам необходимо понимание действий, которые в последующем снизят угрозы от вирусных и микробных заболеваний, защитят рабочие места, доходы людей от пагубного воздействия пандемий. Мы с горечью познаём простую истину – мир без границ имеет не только положительные стороны. Значит, нужно меняться и становиться сильнее", - пишет губернатор.

Он подчеркнул, что название программы утверждалось с учётом текста обновлённой Конституции РФ, в котором сказано, что в ведении государства и субъектов России находится координация вопросов здравоохранения, в том числе сохранение и укрепление общественного здоровья. Как заявил глава региона, данная формулировка ставит перед Свердловской областью задачу исполнения положений основного документа страны и позволяет региону воспользоваться поддержкой федерального центра при реализации программы.

В числе приоритетов программы значится решение кадрового вопроса в медучреждениях Урала. Евгений Куйвашев указал на острую нехватку анестезиологов, реаниматологов и врачей скорой медицинской помощи, которая стала очевидна в период пандемии.

Кроме всего прочего губернатор Свердловской области анонсировал реализацию нескольких значимых проектов по укреплению системы здравоохранения региона. Это восстановление на условиях государственно-частного партнёрства больницы скорой помощи в Зелёной роще в Екатеринбурге, строительство второй очереди противотуберкулёзного диспансера и создание инновационного центра на базе Свердловского областного онкологического диспансера.

Текст документа в ближайшее время будет опубликован на сайте Свердловской области. Написать своё мнение, высказать предложения и замечания можно также по электронной почте: usma@usma.ru.

В ТЕМУ Программа «Общественное здоровье уральцев» содержит пять подпрограмм: 1. Медико-биологическая защита здоровья уральцев; 2. Санитарно-эпидемическая безопасность региона; 3. Производственно-экономические основы безопасности здоровья; 4. Научная и образовательная деятельность в новых условиях; 5. Информационно-просветительская работа и гигиеническое обучение населения.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, главы муниципалитетов региона заявили о готовности к внедрению установок программы "Общественное здоровье уральцев".

Так, мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков подчеркнул, что пандемия изменила отношение людей к своему здоровью.

"Люди на личном опыте, на печальном примере своих родных и близких, осознали особую ценность своего здоровья, стали иначе относиться к соблюдению санитарных требований, к средствам индивидуальной защиты, к вакцинации. Мы видим эти изменения на примере Каменска-Уральского. И принятие программы «Общественное здоровье уральцев» стало очень своевременным", - сказал он, добавив, что властям дополнительно предстоит провести масштабную просветительскую работу.

В свою очередь глава Сысерти Дмитрий Нисковских отметил важность информационно-просветительской работы. Он напомнил, что когда инфекция пришла в Свердловскую область, уральцы очень долго не хотели осознавать её опасность.

"Непрерывная просветительская, информационная работа позволит нам всем быть более подготовленными не только к новым возможным эпидемиям, но и к любым вызовам, связанным со здоровьем людей. Мы уже встали на этот путь. Сысерть в этом году вошла в глобальную сеть обучающихся городов ЮНЕСКО. Мы получили доступ к международной образовательной платформе, специализирующейся на вопросах создания безопасной среды. И программа, инициированная губернатором, уверен, даст нам новые возможности", - заявил Дмитрий Нисковских.

Как заявил мэр Первоуральска Игорь Кабец, системные решения, прописанные в программе, позволят оперативнее реагировать на подобные ситуации в дальнейшем, как на уровне всей области, так и на уровне отдельных муниципалитетов.

"Программы обширна и затрагивает разные сферы. Это не только медицина, но и качество продуктов питания, развитие потребительского рынка, обеспеченность хорошей питьевой водой, развитие цифровых технологий и многое другое. Всё это, действительно, в конченом счёте влияет на качество жизни людей и их здоровье. Серьёзная работа предстоит на всех уровнях власти", - отметил глава Первоуральска.

Положения программы "Общественное здоровье уральцев", обозначенные губернатором, также прокомментировали представители медицинского сообщества. Главврач Свердловского областного онкологического диспансера Владимир Елишев считает, что строительство новых комплексов на территории онкодиспансера обеспечит более эффективное функционирование всей клиники.

"Здание Центра инновационных технологий, которое занимает ключевое место в проекте, позволит не только объединить и укрупнить службы лучевой и эндоскопической диагностики, но и сделать более комфортными проведение лекарственной терапии. Строительство новых зданий значительно расширит возможности амбулаторно-поликлинической и диагностической служб", – сказал Владимир Елишев.

Важность наличия в программе целого раздела, посвящённого инфекционной безопасности свердловчан, отметил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов. Он считает, что молодые люди, которые планируют стать родителями, должны заранее думать о здоровье ребёнка.

"Мне также импонирует большой раздел, где говорится о развитии лабораторной службы по диагностике инфекционных заболеваний, совершенствование медучреждений. Важно, что уделено внимание подготовке медицинских кадров. Ещё один большой раздел, которому я лично очень радуюсь – это раздел вакцинопрофилактики. Всем нужно понимать, что вакцинация сегодня - это единственный метод специфической защиты от инфекционного заболевания", - комментирует эпидемиолог.

Председатель рабочей группы по разработке проекта программы "Общественное здоровье уральцев", ректор Уральского медицинского университета Ольга Ковтун заявила, что при разработке программы было рассмотрено свыше 200 предложений, поступивших от органов исполнительной власти, профильных организаций и обычных жителей региона.

"Программа "Общественное здоровье уральцев" – уникальный проект, старт которому был дан губернатором Евгением Куйвашевым в июне нынешнего года. Рабочая группа сформировала комплекс мероприятий, направленный на повышение санитарно-гигиенической безопасности жителей региона, укрепление здоровья, предотвращение заболеваний и увеличение продолжительности жизни людей. В частности, речь идет о целом пакете изменений в сфере здравоохранения", - подчеркнула Ольга Ковтун.

Уральские предприниматели, занимающиеся производством средств для эпидбезопасности, считают важным включение их направления работы в программу. Директор по производству завода ЭМА Илья Булатов заявил, что сейчас предприятие в больших объёмах производит рециркуляторы и облучатели, однако любая нештатная ситуация может вызвать нехватку оборудования. По его словам, программа "Общественное здоровье уральцев" даёт уверенность, что дефицита в необходимых комплектующих и нужных специалистах не возникнет.

По мнению директора компании "Аста", специализирующейся на производстве дезинфекторов, Максим Михальков, разработка программы началась своевременно, и она позволит работать на опережение.

"В свое время нам пришлось в авральном режиме разворачивать производственные мощности, катастрофически не хватало материалов, людей, часов в сутках. При поддержке Минпромнауки мы смогли кратно увеличить производство дезинфекторов, с нуля запустили производство санитайзеров. Конечно, программа губернатора позволит предупредить подобные сценарии. Людям больше не придётся в панике искать дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты и покупать их за бешеные деньги. Всё будет производиться планово с необходимым запасом", - заявил директор компании "Аста".

Депутат Госдумы, председатель наблюдательного совета Уральского биомедицинского кластера Александр Петров считает программу "Общественное здоровье уральцев" стратегическим планом по борьбе с новыми вызовами.

"Программа "Общественное здоровье уральцев" - это постоянно действующий стратегический документ, необходимый для борьбы с новыми вызовами. Не только с коронавирусом. Это могут быть другие инфекции, изменение климата или ещё какие-то пока неизвестные нам вещи. Этот стратегический документ даёт ответы на вопросы: что делать и как делать", - подчеркнул Александр Петров, отметив, что видит свою роль в реализации программы.

Также о готовности включиться в выполнение задач по реализации программы сообщил ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Особенное внимание он обратил на подпрограмму, посвящённую образовательной и научной деятельности в новых условиях.

"Мы получим больше молодых специалистов, готовых разрабатывать и внедрять в медицинских организациях новые цифровые технологии для повышения эффективности их работы. В химико-фармацевтическом центре университета учёные трудятся над созданием новой линейки противовирусных препаратов. Исследования на стыке медицины и цифровых технологий реализуются в том числе в модели проектного обучения: студенты работают над повышением точности алгоритма распознавания COVID-19 на снимках рентгена и КТ, а также предложили систему 3D-визуализации снимков КТ для помощи врачам при диагностике заболеваний легких", - рассказал он.

Напомним, что базовый вариант программы "Общественное здоровье уральцев" был утверждён на заседании правительства Свердловской области, которое провёл губернатор 24 декабря.