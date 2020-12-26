Минздрав одобрил «Спутник V» для вакцинации пожилых людей

Ограничение на применение вакцины для лиц старше 60 лет будет снято. Фото: Галина Соловьева

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подтвердил, что препарат «Спутник V» безопасен для массовой вакцинации пожилых россиян. Ограничение на применение вакцины для лиц старше 60 лет будет снято.

Об этом глава Минздрава РФ заявил в субботу в эфире телеканала «Россия 24».

«Проведены клинические исследования вакцины «Спутник V» у лиц старше 60 лет. Экспертиза подтвердила её безопасность и эффективность. Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению», - заявил Михаил Мурашко.

Теперь вакцину можно применять для лиц в возрасте 18 лет и старше. Таким образом, граждане старше 60 лет также могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

Министр напомнил, что масштабная вакцинация населения проходит во всех регионах России.

В Свердловской области после старта электронной записи на вакцинацию от коронавируса, на номер 122 начали поступать звонки. За несколько часов желание привиться от COVID-19 изъявили более 1000 человек.

Старт записи в тестовом режиме был дан главой региона Евгением Куйвашевым во время его пресс-конференции, 22 декабря.

По данным заместителя губернатора Павла Крекова, сейчас в регионе действует 19 пунктов вакцинации, в январе их будет не меньше 30. В регион уже поступило более 9 тысяч доз вакцины.