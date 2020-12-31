На Среднем Урале более чем в два раза выросла смертность от коронавируса

В ноябре у 1364 скончавшихся свердловчан коронавирус стал основной причиной смерти. Фото: Галина Соловьёва.

В ноябре в Свердловской области зарегистрировали 1364 случая смерти от коронавируса. Это более чем в два раза превышает число летальных исходов в октябре.

По данным Росстата, у 1185 умерших от COVID-19 свердловчан вирус был подтверждён, у 179 – не был идентифицирован. Ещё 185 скончавшихся болели ковидом, но не он стал основной причиной смерти.

Месяцем ранее число жертв заболевания было вдвое меньше – 637.

В целом по России в ноябре коронавирус унёс жизни 23 610 человек (на 9 714 человека больше, чем в октябре).

Добавим, по последним данным оперативного штаба по борьбе COVID-19, за всё время пандемии в России от вируса умерли 56 426 человек, в Свердловской области - 1491.