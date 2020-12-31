Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
31 декабря 2020, 10:43

На Среднем Урале более чем в два раза выросла смертность от коронавируса

скорая помощь в Екатеринбурге

В ноябре у 1364 скончавшихся свердловчан коронавирус стал основной причиной смерти. Фото: Галина Соловьёва.

В ноябре в Свердловской области зарегистрировали 1364 случая смерти от коронавируса. Это более чем в два раза превышает число летальных исходов в октябре.

По данным Росстата, у 1185 умерших от COVID-19 свердловчан вирус был подтверждён, у 179 – не был идентифицирован. Ещё 185 скончавшихся болели ковидом, но не он стал основной причиной смерти.

Месяцем ранее число жертв заболевания было вдвое меньше – 637.

В целом по России в ноябре коронавирус унёс жизни 23 610 человек (на 9 714 человека больше, чем в октябре).

Добавим, по последним данным оперативного штаба по борьбе COVID-19, за всё время пандемии в России от вируса умерли 56 426 человек, в Свердловской области - 1491.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.12.2020, 12:10 / Общество
Россиянам разрешили переносить туры, купленные по программе кешбэка
31.12.2020, 12:04 / Общество
Российские космонавты с борта МКС поздравили землян с Новым годом
31.12.2020, 11:23 / Общество
Глава Минздрава поздравил медиков и рассказал о планах на 2021 год
31.12.2020, 10:55 / Общество
Всё придумано со вкусом: Евгений Куйвашев – о низкопольном ретро-трамвае
31.12.2020, 10:43 / Общество
На Среднем Урале более чем в два раза выросла смертность от коронавируса