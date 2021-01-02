На Среднем Урале зарегистрировали 17 новых случаев смерти от коронавируса

С начала пандемии жертвами ковида стали 1 544 жителя Свердловской области. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области от коронавируса скончались ещё 17 человек. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 1 544 жителя региона.

Это следует из данных федерального и регионального оперштабов по борьбе с вирусом.

Накануне сообщалось о 18 летальных исходах. На данный момент это максимальный показатель суточной смертности в регионе. Антирекорд был установлен 13 декабря.

В целом по стране количество умерших от коронавируса сегодня увеличилось на 447 до 58 002.