На Среднем Урале зарегистрировали 17 новых случаев смерти от коронавируса

В Свердловской области от коронавируса скончались ещё 17 человек. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 1 544 жителя региона.
Это следует из данных федерального и регионального оперштабов по борьбе с вирусом.
Накануне сообщалось о 18 летальных исходах. На данный момент это максимальный показатель суточной смертности в регионе. Антирекорд был установлен 13 декабря.
В целом по стране количество умерших от коронавируса сегодня увеличилось на 447 до 58 002.
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