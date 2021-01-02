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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 января 2021, 14:09

На Среднем Урале зарегистрировали 17 новых случаев смерти от коронавируса

скорая

С начала пандемии жертвами ковида стали 1 544 жителя Свердловской области. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области от коронавируса скончались ещё 17 человек. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 1 544 жителя региона.

Это следует из данных федерального и регионального оперштабов по борьбе с вирусом.

Накануне сообщалось о 18 летальных исходах. На данный момент это максимальный показатель суточной смертности в регионе. Антирекорд был установлен 13 декабря.

В целом по стране количество умерших от коронавируса сегодня увеличилось на 447 до 58 002.

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Областная газета Свердловской области

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