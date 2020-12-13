На Среднем Урале зафиксировали рекордное число смертей пациентов с COVID-19

Всего болезнь унесла жизни уже 1 213 жителей региона. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области от коронавируса скончались ещё 18 человек. Это рекордный показатель с начала пандемии. Всего болезнь унесла жизни уже 1 213 жителей региона.

Информацию о 18 летальных исходах на Среднем Урале подтвердили федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано 18 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1 213», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Напомним, предыдущий рекорд суточной смертности от коронавируса на Среднем Урале был зарегистрирован в минувшую пятницу: скончались 17 пациентов с подтверждённым диагнозом. Накануне сообщалось о 16 жертвах заболевания.

Добавим, что за минувшие коронавирусом заразились 389 свердловчан.

В целом по России за минувшие сутки умерли 488 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. С начала пандемии от коронавируса в стране скончались 46 941 человек.