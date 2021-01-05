За сутки COVID-19 подхватили более 24 тысяч россиян

За всё время пандемии COVID-19 подхватили 3 284 384 жителя РФ. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 24 246 жителей 84 регионов России заразились коронавирусной инфекцией. Это почти на 900 случаев больше, чем сутками ранее.

После снижения суточной заболеваемости в России 3 и 4 декабря число заболевших вновь начало расти. За всё время пандемии COVID-19 подхватили 3 284 384 жителя РФ, из которых 60 584 человека - жители Среднего Урала.

Свердловская область удерживает пятое место по росту суточной заболеваемости, где за последние 24 часа заразились 392 человека. На первом месте расположилась Москва с 4 842 заболевшими за сутки. Далее идут Санкт-Петербург (3 649), Московская область (1 131) и Нижегородская область (405).

Из больниц было выписано ещё 22 632 человека, а общее число выздоровевших пациентов составляет 2 662 668 человек. Также федеральный оперштаб сообщает о 518 смертях пациентов с COVID-19, 18 из которых - на Среднем Урале. За всё время пандемии от инфекции скончались 59 506 россиян.