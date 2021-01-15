Евгений Куйвашев заявил о переломном моменте в ситуации с распространением COVID-19

На Среднем Урале от COVID-19 привились уже свыше 12 тыс. человек. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что начало массовой вакцинации от коронавируса стало переломным моментом в ситуации с распространением инфекции. По его словам, на Среднем Урале от COVID-19 привились уже свыше 12 тыс. человек.

"Свердловская область перешла на этап массовой вакцинации от коронавируса. За ним должен последовать переломный момент в борьбе с распространением инфекции", - пишет глава региона на своей странице в Instagram.

В регион уже поступило более 15 тыс. доз вакцин, а вакцинацию прошли более 12 тыс. свердловчан. Евгений Куйвашев отметил, что регион в ближайшее время ожидает крупных партий. Для этого в 76 медучреждениях созданы все необходимые условия. В ближайшее время число таких организаций увеличится до 77.

Губернатор также подчеркнул, что сейчас прорабатываются вопросы логистики, чтобы жителей отдалённых населённых пунктов можно было привезти в оборудованный медкабинет.

Евгений Куйвашев напомнил, что записаться на вакцинацию можно по номеру 122, однако на сайтах некоторых больниц появилась специальная кнопка для записи. В скором времени записаться на прививку от коронавируса можно будет через сайт госуслуг.

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