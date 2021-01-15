Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
15 января 2021, 16:54

Евгений Куйвашев заявил о переломном моменте в ситуации с распространением COVID-19

Вакцина

На Среднем Урале от COVID-19 привились уже свыше 12 тыс. человек. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что начало массовой вакцинации от коронавируса стало переломным моментом в ситуации с распространением инфекции. По его словам, на Среднем Урале от COVID-19 привились уже свыше 12 тыс. человек.

"Свердловская область перешла на этап массовой вакцинации от коронавируса. За ним должен последовать переломный момент в борьбе с распространением инфекции", - пишет глава региона на своей странице в Instagram.

В регион уже поступило более 15 тыс. доз вакцин, а вакцинацию прошли более 12 тыс. свердловчан. Евгений Куйвашев отметил, что регион в ближайшее время ожидает крупных партий. Для этого в 76 медучреждениях созданы все необходимые условия. В ближайшее время число таких организаций увеличится до 77.

Губернатор также подчеркнул, что сейчас прорабатываются вопросы логистики, чтобы жителей отдалённых населённых пунктов можно было привезти в оборудованный медкабинет.

Евгений Куйвашев напомнил, что записаться на вакцинацию можно по номеру 122, однако на сайтах некоторых больниц появилась специальная кнопка для записи. В скором времени записаться на прививку от коронавируса можно будет через сайт госуслуг.

Читайте также:

Александр Пантыкин напишет песню про прививку от COVID-19 после вакцинации.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.01.2021, 18:08 / Общество
Губернатор Свердловской области вступился за бюджетников, которых обязывают привиться от COVID-19
15.01.2021, 17:50 / Общество
Уральская столица встала в 10-балльные пробки
15.01.2021, 17:04 / Общество
В Свердловской области открыли ещё один пункт тестирования на COVID-19
15.01.2021, 16:54 / Общество
Евгений Куйвашев заявил о переломном моменте в ситуации с распространением COVID-19
15.01.2021, 16:54 / Общество
К новогодним праздникам свердловчане приобрели около 14,8 тысячи ёлок