В Свердловской области скончались ещё 17 пациентов с диагнозом COVID-19

С начала пандемии от коронавируса скончались 1 788 жителей региона. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано ещё 17 летальных исходов среди пациентов с диагнозом COVID-19. С начала пандемии от коронавируса скончались 1 788 жителей региона.

Данные о 17 смертях на Среднем Урале подтвердили в федеральном и региональном штабах по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано 17 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1 788», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

В целом по России за сутки зафиксировано 590 летальных исходов. Это рекордная смертность с начала нового года. За весь период в России от коронавируса умерли 65 085 человек. Ранее сообщалось, что число жертв COVID-19 в мире превысило два миллиона человек.

Напомним, за сутки в Свердловской области выявлено 397 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это на пять случаев больше, чем сутками ранее. Общее число инфицированных с начала пандемии на Среднем Урале - 64 807.