В Екатеринбурге число заболевших коронавирусом перевалило за 35 тысяч

В Свердловской области выявлено более 65 тысяч инфицированных. 54% заболевших коронавирусом проживают в Екатеринбурге.
В столице Урала накануне зафиксировали 176 новых заразившихся. Общее число переболевших или болеющих COVID-19 достигло в городе 35 030.
Всего 17 января стало известно о 395 новых пациентах. По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, городами-лидерами также являются Нижний Тагил (3 877 заражённых), Первоуральск (2 093), Ревда (1934). В остальных территориях - менее 1 900 инфицированных.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале