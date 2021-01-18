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18 января 2021, 10:17

В Екатеринбурге число заболевших коронавирусом перевалило за 35 тысяч

Люди в мороз идут по улице в Екатеринбурге

54% заболевших коронавирусом в Свердловской области приходится на Екатеринбург. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области выявлено более 65 тысяч инфицированных. 54% заболевших коронавирусом проживают в Екатеринбурге.

В столице Урала накануне зафиксировали 176 новых заразившихся. Общее число переболевших или болеющих COVID-19 достигло в городе 35 030.

Всего 17 января стало известно о 395 новых пациентах. По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, городами-лидерами также являются Нижний Тагил (3 877 заражённых), Первоуральск (2 093), Ревда (1934). В остальных территориях - менее 1 900 инфицированных.

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