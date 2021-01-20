В России за сутки выявили 21 152 случая заражения COVID-19. Фото: Павел Ворожцов.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 21 152 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 3 633 952.

Об этом в среду, 20 января, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с распространением COVID-19. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 3 347. Традиционный лидер антирейтинга – Москва – на втором месте с 2 452 новыми пациентами.

Свердловская область находится на пятой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 389 человек.

Фото: оперштаб

За последние сутки из российских больниц было выписано 25 290 человек. Всего в стране число выздоровевших россиян увеличилось до 3 027 316.

Фото: оперштаб

Также за сутки зафиксировано 597 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 67 220 человек.

Добавим, ранее Минздрав России подготовил правила организации вакцинации против COVID-19 взрослых. Специальный документ направлен в регионы. В правилах прописано, что россиянам не надо сдавать тест на антитела перед прививкой. Подробнее об этом читайте тут.