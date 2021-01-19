Минздрав РФ направил в регионы правила организации вакцинации от COVID-19

В правилах прописано, что лица, уже имеющие положительные результаты теста антитела, прививаться не будут. Фото: Галина Соловьёва

Минздрав России подготовил правила организации вакцинации против COVID-19 взрослых. Специальный документ направлен в регионы. В правилах прописано, что россиянам не надо сдавать тест на антитела перед прививкой.

Документ регламентирует процесс проведения вакцинации, хранения и применения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции с температурой хранения ниже -18°С.

"В письме отдельно отмечено, что при подготовке к вакцинации отсутствует необходимость проведения лабораторных исследований на наличие иммуноглобулина G и М. Исследование методом ПЦР перед вакцинацией проводится только при положительном эпидемиологическом анамнезе (контакт с инфицированными в течение последних 14 дней) или при наличии одного из симптомов Covid-19 за последние 2 недели", - раскрыли содержание письма в Минздраве.

В правилах прописано, что лица, уже имеющие положительные результаты теста на иммуноглобулин классов С и М к вирусу 8АК8-СоУ-2, прививаться не будут.

Отмечается, что после прививки пациент должен находиться под наблюдением врачей в течение 30 минут. В первые-вторые сутки могут развиваться кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отёчность) реакции. Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда - увеличение регионарных лимфоузлов.

Напомним, что массовая вакцинация в стране стартовала 18 января по поручению Президента России Владимира Путина. В Свердловской области прививку поставили около 14 тысяч человек. "Областная газета" собрала все ответы на самые главные вопросы о вакцинации от COVID-19.

В России сегодня 3,6 млн инфицированных, в том числе почти 66 тысяч - в Свердловской области. Вылечились 3 млн человек.

Публикуем памятку пациента из документа, подготовленного Минздравом РФ:

Фото: правила Минздрава

Фото: правила минздрава