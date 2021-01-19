За сутки в Свердловской области выявили 378 случаев коронавируса

Общее число заболевших в регионе приближается к 66 тысячам. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 378 заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в Свердловской области. Общее число диагнозов COVID-19, подтверждённых с начала пандемии, приближается к 66 тысячам. Отметка в 65 тысяч была преодолена пару суток назад.

С болезнью справились более 58 тысяч пациентов. За последние сутки выписано 385 уральцев. На лечении остаются около 6 тысяч человек, в том числе 501 - в тяжёлом состоянии.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+138), Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Артинского и Ачитского ГО, Байкаловского района, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Горноуральского ГО, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кушвы, Невьянска, Нижней Салды, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Первоуральска, Режа, Ревды, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Сысерти, Талицкого, Тугулымского и Туринского ГО. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 65 970.

Зарегистрировано 18 случаев смерти больных COVID-19. Общее число умерших в регионе от коронавируса достигло 1 839.

Добавим, что накануне стало известно о 390 новых пациентах.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в понедельник подписал новый указ о продлении действия режима повышенной готовности, введённого из-за коронавируса. Самоизоляция для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлевается ещё на две недели, до 1 февраля. Им рекомендуется оставаться дома. На Среднем Урале также сохраняются требования социального дистанцирования и масочный режим в помещениях.

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