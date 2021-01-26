На бесплатные лекарства для свердловчан с COVID-19 кабмин выделит ещё почти 160 миллионов

Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении ещё 2,7 млрд рублей на обеспечение регионов бесплатными лекарствами для лечения коронавируса. Фото: Алексей Кунилов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении ещё 2,7 млрд рублей на обеспечение регионов бесплатными лекарствами для лечения коронавируса. Свердловская область получит на эти цели дополнительные 159,3 млн рублей.

Бесплатные лекарства полагаются гражданам, которые проходят лечение от COVID-19 в амбулаторных условиях, то есть на дому под присмотром врача. Во избежание появления осложнений и для профилактики неблагоприятного течения болезни таким пациентам назначают комбинированную схему лечения.

Как сообщается на сайте Правительства России, всего в 2020 году регионам на эти цели было направлено более 8 млрд рублей, из которых 252 млн рублей - в Свердловскую область. Последний раз средства на обеспечение пациентов с COVID-19 бесплатными лекарствами выделялись в середине декабря.

Публикуем документ, размещённый на сайте кабмина:

Фото: сайт Правительства РФ

Напомним, в конце прошлого года замгубернатора Свердловской области Павел Креков доложил, что бесплатные лекарства от коронавируса получили около 30 тыс. жителей региона.