Свердловские власти намерены продлить режим самоизоляции пенсионеров до 15 февраля

Свердловские власти продлят режим самоизоляции пенсионеров до 15 февраля. Фото: Павел Ворожцов.

Власти Свердловской области намерены продлить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими болезнями. Соответствующий указ должен появиться в понедельник, 1 февраля.

Решение анонсировал глава региона Евгений Куйвашев. На личной странице в Instagram он призвал уральцев поберечь себя.

"Людям в возрасте 65+ и уральцам с хроническими болезнями лучше будет ещё поберечься. Режим самоизоляции дня них будет продлён до 15 февраля", – заявил глава региона.

В том же посте Евгений Куйвашев анонсировал смягчение ограничений по коронавирусу. Они будут связаны с работой учреждений допобразования и заполняемостью трибун на спортивных мероприятиях.

Добавим, ранее свердловский санврачи обновили данные о возрастной структуре заболевших COVID-19. За неделю фиксируется увеличение числа молодых людей (от 18 до 29 лет) и пенсионеров (65+), подхвативших инфекцию.