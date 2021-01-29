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29 января 2021, 16:51

Свердловские власти намерены продлить режим самоизоляции пенсионеров до 15 февраля

пенсионер

Свердловские власти продлят режим самоизоляции пенсионеров до 15 февраля. Фото: Павел Ворожцов.

Власти Свердловской области намерены продлить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими болезнями. Соответствующий указ должен появиться в понедельник, 1 февраля.

Решение анонсировал глава региона Евгений Куйвашев. На личной странице в Instagram он призвал уральцев поберечь себя. 

"Людям в возрасте 65+ и уральцам с хроническими болезнями лучше будет ещё поберечься. Режим самоизоляции дня них будет продлён до 15 февраля", – заявил глава региона.

В том же посте Евгений Куйвашев анонсировал смягчение ограничений по коронавирусу. Они будут связаны с работой учреждений допобразования и заполняемостью трибун на спортивных мероприятиях.

Добавим, ранее свердловский санврачи обновили данные о возрастной структуре заболевших COVID-19. За неделю фиксируется увеличение числа молодых людей (от 18 до 29 лет) и пенсионеров (65+), подхвативших инфекцию.

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