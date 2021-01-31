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31 января 2021, 15:00

В России за сутки выявили 18,3 тысячи заболевших COVID-19

коронавирус

В России за сутки выявили 18,3 тысячи заболевших COVID-19. Фото: Павел Ворожцов.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 18 359 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 3 850 439.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 2 284. На втором месте Санкт-Петербурге с 2 160 новыми пациентами, на третьем – Московская область – 1 082 заболевших.

Свердловская область находится на седьмой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 352 человека.

Фото: оперштаб

За последние 24 часа умерли 485 пациентов с COVID-19, выздоровели – 20 040. За весь период пандемии – 73 182 и 3 300 004 соответственно.

Фото: оперштаб

Напомним, в предыдущие сутки в России был выявлено 19 238 случаев заражения COVID-19.

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Областная газета Свердловской области

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