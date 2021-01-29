Выявлено ещё 19 238 ковид-пациентов в стране

Под медицинским наблюдением остаются 643 433 россиянина. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 19 238 человек в России заразились коронавирусом. Общее число инфицированных в стране составляет 3 813 048.

Больше всего новых ковид-пациентов выявлено в Москве (2 799) и Санкт-Петербурге (2 284). Свердловская область с 362 случаями коронавируса находится на седьмой строчке среди регионов.

Выздоровели ещё 26,2 тысячи россиян, с начала пандемии - 3,2 миллиона.

Стало известно о гибели ещё 534 пациентов с COVID-19. C начала пандемии коронавирус унёс жизни 72,2 тысячи жителей страны, в том числе 2000 свердловчан.

Накануне было выявлено также около 19 тысяч новых ковид-пациентов.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 101,1 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 411 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 643 433 россиянина.

Накануне федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение возобновить авиасообщение с Грецией и Сингапуром, увеличить количество рейсов в Египет, а также открыть восемь аэропортов, в том числе Кольцово, для международных перелётов.