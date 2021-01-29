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Общество / Авто и транспорт
29 января 2021, 07:58

С 8 февраля Кольцово откроет перелёты по всему миру

Самолёт в аэропорту

Из Екатеринбурга можно будет улететь в Армению. Фото: Галина Соловьёва

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение снять ограничения с Кольцово. С 8 февраля из аэропорта в Екатеринбурге будут возобновлены перелёты в иностранные государства.

Одновременно с Кольцово международные рейсы начнут принимать и отправлять аэропорты Астрахани, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.

Кроме того, оперштаб разрешил открыть авиасообщение с Грецией (рейсы Москва - Афины будут летать два раза в неделю) и Сингапуром (три раза в неделю) с 8 февраля. Количество рейсов в Египет будет увеличено: самолёты будут летать не чаще, чем раз в неделю из каждого аэропорта. Заседание оперштаба с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой прошло накануне.

Ранее стало известно, что с 1 февраля из Кольцово разрешено летать в Армению и Белоруссию. В феврале из Екатеринбурга будет совершено не менее двух вылетов в Ереван.

"Аэропорт готов к возобновлению международного пассажирского авиасообщения. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Росавиации реализован комплекс меры по профилактике распространения коронавируса. Все службы Кольцово готовы к обслуживанию зарубежных рейсов в случае их выполнения", - рассказали "Облгазете" в пресс-службе Кольцово.

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Утверждены новые показатели для оценки эпидобстановки по коронавирусу в иностранных государствах с целью восстановления авиа- и ж/д сообщения:

– показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 7 дней не должен превышать 40,0 на 100 тысяч населения;

– показатель распространения (Rt), рассчитанный как средний за неделю, должен быть меньше или равен 1;

– темп прироста, рассчитанный как средний за 14 суток, не должен превышать 1%;

– уровень тестирования на 100 тысяч населения, рассчитанный как средний за 7 дней, не должен быть меньше 200.

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