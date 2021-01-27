Стало известно, куда поедут отдыхать уральцы в феврале-марте

Открытие аэропорта Кольцово для зарубежных перелётов в ближайшее время не предвидится. Фото: Галина Соловьёва

В феврале и марте россиян ждут длинные выходные. Некоторые берут отпуска, чтобы прибавить к ним праздничные дни, и едут отдыхать. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал "Областной газете", что выбирают свердловчане.

Среди зарубежных направлений основным спросом у уральцев пользуются ОАЭ. С 27 января Россия открыла авиасообщение с Индией, Вьетнамом, Катаром и Финлндией. Однако эти направления - пока не для туризма, сообщил Михаил Мальцев, подчеркнув, что открытие этих стран - хороший знак.

"Сейчас зарубежные страны открываются поэтапно из-за пандемии коронавируса, чартерного расписания нет. Индия и Вьетнам - перспективные направления для наших туристов, а Катар - скорее транзитная точка для путешествий. Но если мы смотрим на ограничения по COVID-19 в этих странах, да и чтобы просто попасть на борт самолёта, то понимаем, что их пока нельзя развивать как туристичские. Пока они будут только деловыми направлениями. В целом есть прогноз, что туристический сезон стартует позже, чем обычно. Открытие аэропорта Кольцово для зарубежных перелётов в ближайшее время не предвидится", - рассказал Президент Уральской ассоциации туризма.

В связи с этим у путешественников остаются популярными направления по России. Михаил Мальцев делит их на три категории. К первой относятся столичные города (Москва, Санкт-Петербург) и города, с которыми есть прямое дотационное авиасообщение (Казань, Калуга). С 6 февраля начнутся еженедельные полёты в Бурятию, что будет актуально для желающих увидеть зимний Байкал.

Ко второй категории относится российский юг. "Крым стал практически круглогодичным направлением. На полуострове развивается лечебный и экскурсионный туризм, туда едут, в том числе переболевшие коронавирусом, для укрепления иммунитета. К этой же категории относятся курорты Краснодарского края и Кавказ", - отметил Михаил Мальцев.

К третьей категории относятся соседи Свердловской области - Челябинская и, в меньшей степени, Тюменская области. Отдых там традиционно обходится намного дешевле.

Читайте также:

Летний отдых на юге России подорожал на 10%.

Пандемия вызвала спрос на страховые полисы у туристов.