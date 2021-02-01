В Кольцово заработал ещё один пункт тестирования на COVID-19

Сегодня в екатеринбургском аэропорту Кольцово заработал второй пункт тестирования на коронавирус. Он появился на первом этаже терминала "В".
Сдать тест на COVID-19 там можно в любое время. Анализ будет готов в течение суток. Получить результат исследования можно по электронной почте.
Как передаёт региональный оперштаб по борьбе с вирусом, за день специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области могут обслужить в открывшемся пункте 400 человек - столько же, сколько тестирует первый пункт, открытый в терминале "В" в сентябре прошлого года.
Ранее стало известно, что с 8 февраля Кольцово возобновит международные перелёты, которые не осуществлялись с конца марта.
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