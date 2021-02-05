Коронавирус в России: за сутки 16 688 заболевших и 527 умерших

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 2 032. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в России подтверждено 16 688 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 3 934 606.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 2 032. На втором месте Санкт-Петербурге с 1 463 новыми пациентами, на третьем – Московская область – 946 заболевших.

Свердловская область находится на седьмой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 331 человек.

Фото: оперштаб

За последние 24 часа умерли 527 пациентов с COVID-19, выздоровели – 23 582. За весь период пандемии – 75 732 и 3 413 495 соответственно.

Фото: оперштаб

Напомним, в предыдущие сутки в России был выявлено 16 714 случаев заражения COVID-19.