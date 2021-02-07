В России выявили 16 тысяч случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России выявлено 16 048 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число россиян, заболевших ковидом с начала пандемии - 3 967 281.
По данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах страны. Больше всего заболевших - в Москве (2028) и Санкт-Петербурге (1175). В Свердловской области за сутки заболели 313 человек. Это седьмой показатель по стране.
Число выписанных по выздоровлению от COVID-19 более, чем на 3500 человек превышает количество заболевших за сутки. За последние 24 часа из больниц выписались 19 884 человек. Всего с начала пандемии от коронавируса излечились 3 456 210 россиян.
Также за сутки зафиксировано 432 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 76 661 человек.
Напомним, за прошлые сутки в России было зарегистрировано 16 627 случаев заражения коронавирусом.
Добавим, что по данным Роспотребнадзора на 7 февраля, в России проведено свыше 104,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 396 тысячи тестов. Под медицинским наблюдением остаются 626 795 человек.
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