За сутки ещё 313 свердловчан заболели ковидом

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 72 787. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 313 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это на 10 заболевших меньше, чем накануне.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Екатеринбурге за сутки коронавирусом заболели 137 человек.

Также новые случаи забоелвания выявлены среди жителей Алапаевска, Артёмовского, Асбеста, Ачитского городского округа, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, посёлка Махнёво, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского, Североуральска, Серова, Сухого Лога, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 72 787. За всё время от коронавируса излечились 65 528 жителей региона. За минувшие сутки из больниц выписались 331 человек.

Среди тех, кто продолжает лечение, 331 человек находятся в тяжёлом состоянии, 225 из них лежат в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 150 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Зарегистрировано ещё 11 случаев смерти среди больных COVID-19. За всё время от коронавируса скончались 2 132 жителя региона.

Напомним, накануне в в Свердловской области выявили 323 случая COVID-19. Со статистикой по заболеваемости по городам можно ознакомиться здесь.